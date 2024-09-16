Пропавшую в Курской области 11-летнюю девочку нашли живой

В Курской области нашли пропавшую два дня назад 11-летнюю девочку

Пропавшую 14 сентября в лесу в Курской области 11-летнюю девочку вернули домой, ее жизни ничего не угрожает. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

«Без вести пропавшая в Курском районе несовершеннолетняя найдена. Ее жизни ничего не угрожает», — рассказали в полиции.

В пресс-службе добавили, что школьница пыталась самостоятельно выйти из леса и почти вернулась к тому месту, откуда полиция начала поиски. Ребенка заметила местная жительница и сообщила об этом сотрудникам МВД.

Девочка пропала 14 сентября в лесном массиве, куда отправилась гулять с матерью. Ребенок с особенностями развития, это осложнило поиск, отметили в полиции.

Ранее в Челябинске полиции удалось найти пропавшего школьника. Мальчик отпросился с уроков из-за плохого самочувствия, отправился домой и пропал. Родителя подали заявление в полицию Калининского района.