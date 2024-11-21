NYT: бойцы ВСУ признались, что каждая новая зима изматывает их силы

Украинские военнослужащие пожаловались на тяжелые и непереносимые для них условия на передовой, которые станут еще сложнее с наступлением зимы. Об этом сообщило издание The New York Times .

«Мы на пределе. Бригады, которые воюют уже долгое время, просто измотаны», — заявил капитан ВСУ по имени Вячеслав.

По словам старшего сержанта по имени Василь, то, что происходит на фронте, «просто беспощадно: 24/7».

Издание отметило, что Украина испытывает не только дефицит личного состава, но также нехватку оружия средней и большой дальности. Кроме того, украинские боевики сообщили о заметном снижении интенсивности артиллерийского огня со стороны ВСУ за последние недели, в том числе из американской РСЗО HIMARS.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов рассказал, что ВСУ создали заграждения из минных полей в три-четыре уровня, чтобы остановить продвижение российских войск на Ореховском направлении в Запорожской области.