«Мы идем дальше». Песков ответил на вопрос о временном прекращении огня

Песков: у России стратегическое преимущество на Украине, и она его не потеряет

Россия не откажется от стратегического преимущества на Украине ради временного перемирия. Армия будет двигаться дальше, заявил в интервью Sky News официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В беседе с телеканалом он напомнил, что посреднические услуги президента США Дональда Трампа по прекращению вооруженного конфликта на Украине не привели к каким-то «существенным прорывам», несмотря на два раунда переговоров.

«Сейчас у нас есть стратегическое преимущество. Зачем нам его терять? Мы его не потеряем. Мы идем дальше. Мы продвигаемся вперед и будем продолжать продвигаться», — заявил Песков.

Российские войска в последние недели усилили удары по территории Украины, отвергая предложение украинского президента Владимира Зеленского о 30-дневном перемирии.

Ранее в Москве заявили, что согласятся на прекращение огня только в том случае, если на Украину перестанут поставлять иностранное вооружение, чтобы ВСУ не могли использовать перерыв в боевых действиях для перевооружения.

В российский меморандум по украинскому урегулированию включили два варианта по прекращению огня. В него также добавили условие о нейтральном статусе Украины, международном признании Крыма, Донбасса и Новороссии в составе России.