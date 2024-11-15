Наступление ВС РФ на Купянск в Харьковской области завершится тем, что российские войска возьмут под контроль этот населенный пункт. Об этом заявил украинский военный Евгений Дикий в беседе с изданием «Телеграф» .

«Мы доигрались до того, что бои уже идут, собственно, в пригороде самого Купянска», — сказал он.

Дикий отметил, что Украину может спасти только мобилизация.

Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что войска России успешно закрепляются на окраинах Купянска и продолжают наступление в этом районе. По его словам, большая группировка украинских военных на этой территории может оказаться в полукотле. Наступательные действия ВС РФ идут к северо-востоку и юго-востоку от города.

Полковник СБУ в отставке Олег Стариков также недавно высказался о ситуации под Купянском. Он объяснил, что войска России разделили Купянское направление на две части. Положение ВСУ там остается тяжелым. Украинских военных настиг тактический кризис на трех направлениях — Южнодонецком, Кураховском и Покровском (Красноармейском).