МВД объявило в розыск жену предполагаемого участника атаки на военные аэродромы

Жену фигуранта дела об атаке БПЛА в Приангарье Тимофеева объявили в розыск

МВД России объявило в розыск жену предполагаемого участника атаки на военные аэродромы Екатерину Тимофееву. Соответствующая запись появилась в базе розыска ведомства.

«Разыскивается по статье УК РФ Екатерина Владимировна Тимофеева 01.07.1990 года рождения, Киев, Украина», — указали в карточке розыска без данных об уголовной статье.

В базе розыска МВД ранее появилась информация, что подозреваемого в атаке беспилотников ВСУ в Иркутской области Артема Тимофеева также объявили в розыск.

Администрация города Усть-Кут опубликовала ориентировку на уроженца Донецка Артема Тимофеева 1987 года рождения, который может быть причастным к атаке БПЛА 1 июня на военный аэродром Белая в Иркутской области.

Минобороны России сообщало, что Украина совершила теракт с применением FPV-дронов на военных аэродромах в Иркутской, Мурманской, Рязанской, Ивановской и Амурской областях.