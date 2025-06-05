Подозреваемого в атаке дронов в Приангарье объявили в розыск

Артема Тимофеева, которого подозревают в организации атаки дронов на аэродром в Иркутской области, объявили в розыск. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на базу МВД.

Информагентство Ura.ru сообщало, что Тимофеев родился в 1987 году в Украинской ССР, переехав в Россию после начала специальной военной операции. При этом в 2014 году был активным сторонником Евромайдана.

Атака произошла 1 июня в поселке Среднем Усольского района. Беспилотники вылетали из грузовика с полуприцепом. Водитель фуры выжил, с ним проводят следственные действия. В районе ввели режим повышенной готовности.

При этом несколько очевидцев попытались остановить дроны, закидывая их камнями. Губернатор области Игорь Кобзев пообещал представить мужчин к награде, а официальный представитель Кремля Дмитрий Песков — рассмотреть такое представление, когда оно поступит.