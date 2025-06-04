Атаки украинских боевиков на российские аэродромы стали актом терроризма. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер во время трансляции в соцсети X .

«Все перечисленное — акт терроризма <…> Кроме того, это была попытка сорвать переговоры, то есть это еще и политический терроризм, помимо всего прочего», — сказал он.

Российские подразделения продолжают наступать в зоне спецоперации. Именно это и диктует политическую обстановку. Риттер добавил, что Москва ответит на атаки боевиков ВСУ, уничтожив всех ответственных за это нападение.

В День защиты детей украинские FPV-дроны атаковали аэродромы в пяти российских регионах. ВС РФ отразили террористические атаки в Рязанской, Амурской и Ивановской областях.

Ранее спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что удары ВСУ по военным аэродромам России могут привести к эскалации конфликта, писал RT.