Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области

Фото: РИА «Новости»

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о введении в регионе режима воздушной опасности. Об этом он написал в Telegram-канале.

«На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности», — указал он.

Артамонов попросил жителей региона следить за информацией об оперативной обстановке только на официальных каналах правительства и МЧС.

В ночь на 30 июня украинские боевики предприняли массированную атаку на Липецк с беспилотников. Силы ПВО сбили над промышленной зоной девять дронов.

Фрагмент сбитого беспилотника рухнул на крышу жилого дома в частном секторе. Никто не пострадал, сообщал губернатор Липецкой области.

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