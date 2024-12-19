Мужчину в Хакасии задержали за госизмену и финансирование ВСУ

В Хакасии задержали местного жителя по делу о государственной измене. Об этом со ссылкой на данные регионального управления ФСБ сообщило РИА «Новости» .

Правоохранители выяснили, что безработный житель Абазы 1995 года рождения в ноябре 2022-го потратил деньги на приобретение специальной автомобильной техники для ВСУ.

Против мужчины возбудили уголовное дело о госизмене. Его арестовали на два месяца. Подозреваемый признал вину, материалы его дела скоро передадут в суд.

Ранее 30-летнего жителя Курска обвинили в государственной измене и диверсии. Он вышел на контакт с украинским разведчиком и передал ему сделанную рядом с военным комиссариатом фотографию. Также курянину приказали поджечь объект транспортной инфраструктуры в регионе.

Еще один человек решился на госизмену в Керчи. Мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы за передачу украинским спецслужбам сведений о местах дислокации средств ПВО.