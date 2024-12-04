Жителя Керчи приговорили к 15 годам колонии за госизмену

Жителя Керчи приговорили к 15 годам за передачу СБУ сведений о дислокации ПВО

Верховный суд Крыма приговорил к 15 годам колонии жителя Керчи за государственную измену: он передавал сведения о местах дислокации средств противовоздушной обороны украинским спецслужбам. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

Суд установил, что 45-летний мужчина предложил представителю Службы безопасности Украины сотрудничество. В сентябре 2023 года он отправил СБУ видеозаписи с географическим местоположением мест дислокации сил ПВО в Керчи.

«Мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев», — сообщили в прокуратуре.

Жителя Керчи признали виновным в государственной измене, переданную им информацию могли применить для ударов по местам дислокации российских военных. Приговор в законную силу пока не вступил.

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