Мужчина в Узбекистане получил срок за участие в СВО

Суд Узбекистана осудил мужчину на 4 года за участие в СВО в рядах ВС России

Жителя Узбекистана приговорили к четырем годам и двум месяцам ограничения свободы за участие в вооруженном конфликте на Украине в рядах российской армии. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на приговор суда.

Дело рассматривал Андижанский городской суд. По его данным, мужчина уехал в Россию на заработки в апреле 2023 года. В июле того же года он подписал контракт с Минобороны России. После прохождения курса военной подготовки его направили в зону спецоперации на Украину.

После возвращения в Узбекистан в декабре 2023 года мужчина сообщил правоохранительным органам о своем участии в СВО. Суд учел чистосердечное признание и приговорил фигуранта к минимальному сроку.

Ранее еще один житель Узбекистана получил пять лет лишения свободы за участие в спецоперации. После возвращения на родину его осудили по статье «Наемничество».