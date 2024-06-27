Мужчина пострадал из-за атаки ВСУ на машину сельхозпредприятия под Белгородом

Дрон-камикадзе атаковал спецтехнику сельскохозяйственного предприятия в селе Богун-Городок Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
В результате удара пострадал водитель. Мужчину с черепно-мозговой травмой, осколочными ранениями головы и рук доставили в районную больницу.
«Транспортное средство полностью сгорело», — написал губернатор.
Накануне ВСУ ударили по селам Шамино и Новая Таволжанка. Из-за атаки украинских боевиков сгорели два автомобиля.
В тот же день Вооруженные силы Украины атаковали парковку больницы в Грайвороне. В результате пострадали мужчина и женщина.
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