Мужчина пострадал из-за атаки ВСУ на машину сельхозпредприятия под Белгородом

Белгородский водитель пострадал из-за удара украинского дрона

Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Фото: Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

Дрон-камикадзе атаковал спецтехнику сельскохозяйственного предприятия в селе Богун-Городок Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В результате удара пострадал водитель. Мужчину с черепно-мозговой травмой, осколочными ранениями головы и рук доставили в районную больницу.

«Транспортное средство полностью сгорело», — написал губернатор.

Накануне ВСУ ударили по селам Шамино и Новая Таволжанка. Из-за атаки украинских боевиков сгорели два автомобиля.

В тот же день Вооруженные силы Украины атаковали парковку больницы в Грайвороне. В результате пострадали мужчина и женщина.

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