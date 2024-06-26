Два автомобиля в белгородском селе сгорели при детонации дрона ВСУ

Украинские боевики атаковали дронами Шебекинский городской округ Белгородской области. Под удар на этот раз попали села Шамино и Новая Таволжанка. Предварительно, никто не пострадал, однако в Шамине сгорели два автомобиля, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

В районе села Шамино дрон-камикадзе сдетонировал на парковке сельхозпредприятия. В Новой Таволжанке беспилотник упал и также сдетонировал. В результате на территории частного домовладения повредило крышу хозяйственной постройки. Информация о последствиях атаки уточняется.

Ранее в тот же день ВСУ ударили с помощью беспилотника по парковке больницы в Грайвороне. Пострадали супруги. Мужчина получил минно-взрывную травму и ранения бедра, его жена — закрытую черепно-мозговую травму. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.