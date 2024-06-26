Дрон ВСУ ударил по машине у Грайворонской ЦРБ. Пострадали двое

Гладков: два человека пострадали от удара дрона ВСУ рядом с Грайворонской ЦРБ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Фото: Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков/Telegram

Украинские боевики с помощью беспилотника атаковали парковку больницы в Грайвороне. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В результате удара пострадали супруги: у женщины закрытая черепно-мозговая травма, а у мужчины — минно-взрывная травма, осколочные ранения бедра.

Губернатор отметил, что пострадавшим оказывают необходимую помощь. По его словам, из-за атаки повреждения получили пять легковых машин. На место ЧП прибыли экстренные службы.

Ранее дроны ВСУ ударили по трассе Архангельское — Зиборовка в Шебекинском округе. БПЛА атаковал грузовик сельхозпредприятия, в котором находился водитель. Мужчина получил сотрясение головного мозга и осколочные ранения.

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