Двое детей пострадали от обстрела ВСУ белгородского села Никольское

Гладков: при обстреле Никольского пострадали двое детей

Фото: РИА «Новости»

При обстреле села Никольское Шебекинского городского округа пострадали двое детей. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«У одного мальчика осколочное ранение ноги и лица, у второго — поверхностные осколочные ранения грудной клетки, предплечья и ноги», — написал глава региона.

Скорая помощь доставила пострадавших в областную детскую клиническую больницу. Ударом ВСУ в селе повреждены пять автомобилей, 10 частных домовладений, добавил Гладков. В Нечаевке и Вергилевке повреждения получили три частных дома и три автомобиля.

Утром 22 июля в селе Устинка Белгородского района беспилотник ВСУ атаковал работавший в поле трактор. Тракторист погиб, его жена получила ранения.

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