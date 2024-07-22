Двое детей пострадали от обстрела ВСУ белгородского села Никольское

При обстреле села Никольское Шебекинского городского округа пострадали двое детей. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«У одного мальчика осколочное ранение ноги и лица, у второго — поверхностные осколочные ранения грудной клетки, предплечья и ноги», — написал глава региона.

Скорая помощь доставила пострадавших в областную детскую клиническую больницу. Ударом ВСУ в селе повреждены пять автомобилей, 10 частных домовладений, добавил Гладков. В Нечаевке и Вергилевке повреждения получили три частных дома и три автомобиля.

Утром 22 июля в селе Устинка Белгородского района беспилотник ВСУ атаковал работавший в поле трактор. Тракторист погиб, его жена получила ранения.