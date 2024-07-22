Двое мужчин пострадали при атаке ВСУ на автомобили в Белгородской области

Гладков: при атаке ВСУ на автомобили пострадали двое мужчин

Украинские формирования дронами атаковали автомобили в Белгородской области, пострадали два человека. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Две машины беспилотники атаковали в районе села Богун-Городок Борисовского района, пострадали оба водителя. Раненых доставили в Борисовскую ЦРБ, отметил глава области.

«После оказания медицинской помощи мужчину с баротравмой и сотрясением головного мозга отпустили на амбулаторное лечение, от госпитализации он отказался. Второго пострадавшего со множественными осколочными ранениями мягких тканей лица, руки и ног доставляют в областную клиническую больницу», — сообщил Гладков.

В Шебекине украинский FPV-дрон атаковал грузовик, осколки посекли прицеп, добавил губернатор.

При атаке ВСУ погиб тракторист, работавший в поле в селе Устинка Белгородского района.