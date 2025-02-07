Подмосковье передало гуманитарную помощь Курской области

Московская область передала партию помощи Курской области. Жительница местного села Любимовка Галина Суторонина, которая из-за атак ВСУ потеряла дом, теперь работает волонтером на складе гуманитарных грузов. Именно она приняла новую посылку из Подмосковья.

Суторонина сообщила, что украинские войска регулярно стреляли по ее родному селу в попытке обесточить его. Подстанция несколько раз была под угрозой уничтожения и третье попадание оказалось фатальным. Объект полностью сгорел.

Женщина, ее муж и старший сын 6 августа 2024 года решили уехать из населенного пункта. Это решение спасло им жизнь, потому вечером того же дня туда вошли танки Вооруженных сил Украины.

«На данный момент села Любимовка как такового практически нет», — уточнила Галина Суторонина.

Она призналась, что в новостях увидела, как ее дом был разрушен прямым выстрелом врага. Семья жительницы Курской области уже получила жилищный сертификат, но не хочет переезжать. Галина хочет вернуться на родину, когда это станет возможным. Сейчас Суторонина живет в Курске и помогает другим нуждающимся.