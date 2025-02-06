Газопровод загорелся в Курской области из-за обстрела ВСУ

Газопровод высокого давления получил повреждения и загорелся в Рыльском районе после обстрела ВСУ. Об этом сообщил в Telegram-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Сейчас пожар уже потушили, но в два населенных пункта временно приостановили подачу газа. Еще один поселок остался без света из-за повреждения линии электропередачи. Аварийные бригады пообещали устранить все неполадки в течение дня. Пострадавших в этих происшествиях нет.

По мнению Хинштейна, враг пытается таким образом посеять панику и остановить наступление российской армии в регионе.

«Ему это не удастся. Победа будет за нами!», — подытожил врио губернатора.

Накануне ВСУ сбросили снаряд на здание администрации Беловского района. Повреждения получил фасад, выбиты окна. Обошлось без пострадавших.