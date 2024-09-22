Мужчина и женщина получили осколочные ранения из-за атаки ВСУ на Белгородскую область

Вооруженные силы Украины обстреляли Шебекинский городской округ. В результате пострадали двое мирных жителей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

В селе Муром из-за атаки украинского дрона мужчина и женщина получили осколочные ранения. Пострадавших доставили в городскую больницу № 2.

«После оказания медицинской помощи женщина от госпитализации отказалась», — написал Гладков.

В Шебекине в результате обстрела оказались повреждены кровли, остекление, фасады и заборы двух частных домовладений. Также пострадали дорожное полотно и линия газоснабжения. Аварийные бригады начнут восстановительные работы после согласования с Минобороны.

Днем 20 сентября ВСУ атаковали Черемошное в Белгородской области. Сразу после удара стало известно о 10 пострадавших. Позже количество раненых выросло до 12.