Пять мирных жителей ДНР пострадали при обстрелах ВСУ

При обстрелах Донецка и Енакиева пострадали пять мирных жителей

В результате обстрелов со стороны ВСУ в субботу, 17 августа, пострадали мирные жители Енакиева и Донецка. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

В субботу ВСУ нанесли повторный удар по району торгового центра «Галактика», который уже обстреляли накануне. В результате атаки в пятницу ТЦ полностью сгорел.

«В результате киевской агрессии сегодня пострадали пять мирных жителей. В Петровском районе при обстреле <...> с применением ствольной артиллерии ранения получили женщины 1967 и 1988 годов рождения, мужчины 1977 и 1989 годов рождения. Также в Енакиеве пострадала женщина 1940 года рождения в результате атаки БПЛА-камикадзе», — написал Пушилин.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что обстрел боевиками ТЦ «Галактика» стал спланированным террористическим актом.