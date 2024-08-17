ВСУ нанесли повторный удар по району ТЦ «галактика» в Донецке, есть пострадавшие

Украинские боевики днем 17 августа нанесли повторный удар по району торгового центра «Галактика» в Донецке, ранения получили как минимум два местных жителя. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«ВСУ нанесли повторный удар по району торгового центра „Галактика“ в Петровском районе Донецка. Под обстрелом оказались рынок и дом, ранения получили два местных жителя», — сообщил источник.

Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня ДНР в Telegram-канале сообщал о прилетах трех снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка со стороны населенного пункта Кураховка.

Днем ранее националисты также нанесли удар по торговому центру «Галактика», пострадали 13 человек. Уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова назвала этот случай настоящим геноцидом мирного населения.