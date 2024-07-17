Мужа Блиновской перевели служить в другой район в ДНР

Mash: мужа Блиновской перевели служить под село Урожайное в ДНР

Мужа блогера Елены Блиновской Алексея перевели служить из-под Красногоровки в ДНР в село Урожайное. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

«Муж королевы марафонов возит боекомплекты на передовую. Ежедневно рискуя попасть под артобстрел или удар украинского дрона», — указали в сообщении.

В Красногоровке, по данным издания, Блиновский служил в 5-й отдельной мотострелковой бригаде, куда перешел из 95-го стрелкового полка. Такие быстрые перемещения канал объяснил добровольческим статусом мужа Блиновской.

Ранее бывший адвокат Эльман Пашаев, тоже находящийся в зоне СВО, заявил, что следователь знает, где находится объявленный в розыск Блиновский.

Также стало известно, что супруги выставили на продажу две принадлежащие их семье квартиры, чтобы рассчитаться с долгами перед Федеральной налоговой службой.