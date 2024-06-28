Следователь знает, где находится объявленный в розыск муж блогера Елены Блиновской Алексей. Об этом 360.ru рассказал его сослуживец и экс-адвокат Эльман Пашаев.

«Как можно в розыск, если следователь знает, где он? Все документы ему передали», — отметил правозащитник.

Он добавил, что сейчас у него нет связи с Блиновским, так как они находятся в разных батальонах.

Также Пашаев рассказал о своей работе в зоне специальной операции. С 17 мая он находится в Донбассе и восстанавливается после ранения.

«Сам восстанавливаюсь, на службе все быстро заживает. <…> Отказался в дальнейшем от лечения. Когда в больнице — все болит. Здесь об этом не думаю. Хотели на полгода оправить на санаторное лечение», — поделился адвокат.

Пашаев объяснил, чем занимается в рамках СВО.

«Старший снайпер-наводчик. До ранения был пулеметчиком», — сказал он.

МВД объявило мужа Блиновской в розыск 28 июня. По данным СМИ, это связано с делом о неуплате налогов.