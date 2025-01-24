Подозреваемого в госизмене пилота задержали в Краснодаре

Силовики задержали в Краснодаре командира самолета гражданской авиации. Мужчину подозревают в государственной измене, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на УФСБ по Кубани.

По данным ведомства, пилот перевел деньги для финансирования ВСУ. Злоумышленник связался со сборщиком средств для украинской армии, обменял по его инструкциям рубли на криптовалюту, а затем отправил на специальный счет.

Ранее в госизмене признали виновным гражданина России Дмитрия Шатресова. Подсудимый 1984 года рождения незаконным путем получил находящуюся под грифом секретности информацию и планировал передать ее американской разведке. Мужчину в январе 2024 года задержали сотрудники ФСБ. Суд приговорил злоумышленника к 17 годам лишения свободы и штрафу в 100 тысяч рублей. После выхода из тюрьмы Шатресова еще на год ограничат в свободе.