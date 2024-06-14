Мурашко поблагодарил медиков в прифронтовой зоне

В системе здравоохранения трудятся около трех миллионов медиков. Они ежедневно помогают людям, совершая подвиг на рабочем месте. Министр здравоохранения Михаил Мурашко поздравил коллег в новых регионах России с Днем медработника, сообщила пресс-служба министерства.

Глава Минздрава обратился к врачам, медсестрам, санитаркам Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей и поздравил их с профессиональным праздником. Мурашко назвал их главной движущей силой системы здравоохранения.

«Они следуют своему призванию, неустанно совершенствуют себя в профессии, сохраняют здоровье и спасают жизни пациентов, дарят надежду на исцеление. И это героический труд, каждодневный подвиг, достойный уважения и преклонения», — сказал он.

Министр отдельно поблагодарил медиков за работу в прифронтовой зоне. Он заявил, что они лечат не только тело, но и душу.

Мурашко сообщил, что более 1,2 миллиона взрослых и 200 тысяч детей прошли профосмотры в новых регионах России. Он напомнил о реализации крупных инфраструктурных проектов, в том числе связанных с ОМС.