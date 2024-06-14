Профосмотры в новых регионах России с начала года прошли более 200 тысяч детей

Мурашко: более 200 тысяч детей в новых регионах прошли профосмотры с начала года

С начала 2024 года профилактические осмотры в новых регионах России прошли уже более 1,2 миллиона взрослых и свыше 200 тысяч детей. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко в преддверии Дня медицинского работника.

Сейчас реализуются масштабные инфраструктурные проекты — решаются вопросы кадрового обеспечения, ОМС, медицинского образования, обращения лекарственных средств и медикаментов.

«Все это делается для того, чтобы медицинская помощь, от профилактической до высокотехнологичной, включая обеспечение бесплатными лекарственными препаратами, была доступна каждому жителю новых субъектов Российской Федерации — детям и взрослым», — отметил министр.

Пациентов из новых регионов направляют в федеральные центры Минздрава России для получения высокотехнологичной помощи, добавил Мурашко.

Ранее Санкт-Петербургский исследовательский институт уха, горла, носа и речи Минздрава принял 10 юных пациентов из Донецкой и Луганской народных республик. Дети прибыли в медучреждение в рамках проекта «Я слышу Мир!»