Мурашко поблагодарил медиков, спасающих раненых бойцов и мирных жителей Донбасса

Глава Минздрава Михаил Мурашко поздравил медицинских работников с их профессиональным праздником, поблагодарив за сохранение здоровья и жизней россиян. Поздравление министра опубликовали на сайте ведомства.

По его словам, ежедневно более трех миллионов врачей, фельдшеров, медсестер и санитаров следуют призванию, проявляя высокий профессионализм. Российская система здравоохранения становится одной из наиболее прогрессивных в мире.

Министр отметил, что по поручению президента Владимира Путина в стране реализуются нацпроекты «Продолжительная и активная жизнь», «Новые технологии сбережения здоровья» и «Семья». Престиж и востребованность профессии остаются высокими.

«Отдельные слова благодарности выражаю тем, кто сегодня выполняет профессиональный долг в воссоединенных регионах Российской Федерации, помогает раненым бойцам и мирному населению, возвращает в строй участников специальной военной операции», — подчеркнул он.

Ранее Путин поздравил медработников с их праздником.