Мурашко назвал число госпитализированных после обстрелов жителей Курской области

Минздрав: в больницы после атаки ВСУ в тяжелом состоянии поступили 17 курян

Фото: РИА «Новости»

В больницах находятся 69 человек, пострадавших в Курской области, в том числе восемь детей. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, его процитировало РИА «Новости».

Он отметил, что 17 жителей Курской области, проходящих стационарное лечение, находятся в тяжелом состоянии.

Ранее врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил, что украинские боевики ночью снова атаковали область. По его словам, удары не привели к жертвам среди населения, но есть пострадавшие. Руководство региона ведет работу совместно с силовыми структурами, добавил он.

Немецкий журналист Юлиан Репке рассказал, что атака ВСУ на Курскую область была рискованной. Украинские военные в ближайшее время покинут приграничье, предположил он.

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