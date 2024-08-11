Мурашко назвал число госпитализированных после обстрелов жителей Курской области

Минздрав: в больницы после атаки ВСУ в тяжелом состоянии поступили 17 курян

В больницах находятся 69 человек, пострадавших в Курской области, в том числе восемь детей. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, его процитировало РИА «Новости» .

Он отметил, что 17 жителей Курской области, проходящих стационарное лечение, находятся в тяжелом состоянии.

Ранее врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил, что украинские боевики ночью снова атаковали область. По его словам, удары не привели к жертвам среди населения, но есть пострадавшие. Руководство региона ведет работу совместно с силовыми структурами, добавил он.

Немецкий журналист Юлиан Репке рассказал, что атака ВСУ на Курскую область была рискованной. Украинские военные в ближайшее время покинут приграничье, предположил он.