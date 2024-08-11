ВСУ предрекли тяжелую судьбу после атаки на Курскую область

Немецкий журналист Репке: Украине придется выйти с территории России

Фото: РИА «Новости»

После атаки на Курскую область Украине придется не тешить себя ложными надеждами и покинуть эту территорию. Об этом в социальной сети X сообщил немецкий журналист Юлиан Репке.

«Давайте прекратим себя обманывать», — подчеркнул он.

Репке отметил, что не понимает финальной стратегии ВСУ, поскольку сама идея занять часть российской территории является довольно-таки рискованной.

«Если в распоряжении ВСУ есть достаточное количество западной техники и свободные пять тысяч солдат, то более логично перебросить их на Запорожское, Луганское, Донецкое или Харьковское направление», — добавил журналист.

Украинские боевики утром 6 августа совершили попытку захвата территории Суджанского района Курской области. Глава Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов докладывал президенту Владимиру Путину, что военные остановили продвижение противника.

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