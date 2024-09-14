Мурал в честь погибшего в зоне СВО военкора Семена Еремина открыли в Балашихе

Торжественное открытие мурала в честь погибшего на СВО военного репортера Семена Еремина состоялось в Балашихе. На мероприятии присутствовали председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, глава округа Сергей Юров, Герой России Александр Шептухин, а также коллеги и родные журналиста.

Работу над муралом завершили в начале сентября. Портрет журналиста размером 40 на 20 метров написал балашихинский художник Сергей Юраков.

Военный репортер был специальным корреспондентом «Известий». Он освещал боевые действия в Сирии, Карабахе и других горячих точках. С февраля 2022 года Еремин работал в зоне проведения специальной военной операции.