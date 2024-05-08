Захарова назвала военкора Еремина жертвой охоты киевского режима на неугодных | 360°

Спецоперация 08 мая 2024, 11:53 Захарова назвала военкора Еремина жертвой охоты киевского режима на неугодных Захарова: военкор Еремин — жертва охоты киевского режима на неугодных себе лиц РИА «Новости»

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Погибший в зоне СВО военный корреспондент «Известий» Семен Еремин стал жертвой охоты, которую киевский режим ведет против инакомыслящих, неугодных себе лиц. Об этом на брифинге 8 мая заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она обратила внимание, что данные Еремина размещали на экстремистском сайте «Миротворец».

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Также представитель МИД затронула тему многолетнего замалчивания коллективным Западом преступлений властей Украины, на которое ориентируются многосторонние правозащитные механизмы.

«[Это] является ярким свидетельством лицемерия», — выразила уверенность дипломат.

В конце апреля Захарова указывала на бездействие руководства ЮНЕСКО на фоне гибели Еремина. Такое решение организации подрывает ее авторитет, подчеркивала она.

Тогда представитель внешнеполитического ведомства напомнила, что в обязанности гендиректора ЮНЕСКО Одри Азуле входит в том числе и реагирование на факты убийств и нападений на сотрудников любых средств массовой информации.