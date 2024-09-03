Мурал в память о военкоре Семене Еремине появился в Балашихе

Закончились работы над муралом военному корреспонденту Семену Еремину. Портрет журналиста «Известий» и жителя Балашихи теперь украшает фасад дома № 9, корпус 2 на Луговой улице в микрорайоне Железнодорожный.

Портрет журналиста написал художник из Балашихи Сергей Юраков. Все работы уже завершены, размер мурала составляет 40 на 20 метров.

Военкор посмертно был награжден орденами Мужества и «За заслуги перед Отечеством» II степени. Журналист был смертельно ранен во время атаки украинскими дронами-камикадзе 19 апреля. За два дня до этого вышел его последний репортаж.

Семен Еремин работал в зоне специальной военной операции с февраля 2022 года. Освещал боевые действия в разных горячих точках: Сирии, Карабахе и многих других. Он один из первых делал репортажи из Волновахи в марте 2022 года и вместе с ротацией штурмовиков вошел в освобожденный город.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о помощи эвакуированным из Курска.

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