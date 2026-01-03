Интернет-сообщество осудило удар Вооруженных сил Украины по кафе в херсонском селе Хорлы. Подписчики оставили гневные комментарии на странице военного аналитика полковника армии США в отставке Дугласа Макгрегора в соцсети X .

Атака беспилотников в новогоднюю ночь показала, по мнению интернет-пользователей, что Украина не настроена на мирное урегулирование. Завершение конфликта противоречит политическим и финансовым целям президента Владимира Зеленского, так как остановит поток зарубежной помощи и лишит его власти.

«Зеленский не хочет мира. У него еще есть украинцы, которых можно принести в жертву», — заявил один из комментировавших.

Кафе в Хорлах атаковали три беспилотника, погибли не менее 27 человек. Херсонское бюро судебно-медицинской экспертизы идентифицировало личность 12 человек.