Глава интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба, известный также под позывным «Абхаз», назвал обстановку в Курской области и в районе Часова Яра, который находится в зоне ответственности его подразделения, спокойной. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Наше подразделение находится на артемовском направлении — Часов Яр и также в Курской области. Можем себе позволить находиться на нескольких направлениях, так как отряд не маленький», — отметил Авидзба.

Он отметил, что противник несет большие потери в силах и средствах.

Курская область 6 августа подверглась массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины. Жителям приграничных сел пришлось срочно эвакуироваться.

Ранее десантники взяли под контроль дамбу в Курской области. Военные заняли стратегически важную высоту. До этого морпехи без потерь разгромили опорный пункт ВСУ в курском приграничье.