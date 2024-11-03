«Можем себе позволить». Один российский отряд оказался сразу на двух направлениях

Глава интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба, известный также под позывным «Абхаз», назвал обстановку в Курской области и в районе Часова Яра, который находится в зоне ответственности его подразделения, спокойной. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Наше подразделение находится на артемовском направлении — Часов Яр и также в Курской области. Можем себе позволить находиться на нескольких направлениях, так как отряд не маленький», — отметил Авидзба.
Он отметил, что противник несет большие потери в силах и средствах.
Курская область 6 августа подверглась массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины. Жителям приграничных сел пришлось срочно эвакуироваться.