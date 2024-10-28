Отряд морских пехотинцев Тихоокеанского флота, входящий в состав группировки войск «Север», ликвидировал группу украинских националистов в укрепленном пункте, расположенном около границы с Курской областью. Подробности сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Российские военные на танках и бронетранспортерах МТ-ЛБ быстро выдвинулись в заданный район для выполнения поставленных задач.

«Под непрерывным огнем противника, экипажи танка и МТ-ЛБ смогли прорваться к опорному пункту ВСУ и открыть по нему огонь, уничтожая все живое в нем. Успешно высадившийся десант зачистил опорный пункт», — отметили в оборонном ведомстве.

Удары по цели морпехи наносили из танкового орудия и пулемета «Корд», смонтированного на машине МТ-ЛБ.

Ранее российские десантники эвакуировали трофейный ББМ «Козак»в курском приграничье. На бронированном авто ездили боевики украинского националистического батальона «Кракен»*.

Военные эксперты уверены, что у засевших в Курской области боевиков ВСУ только два пути: либо сдаться, либо быть уничтоженными.

* Запрещенная в России террористическая организация.