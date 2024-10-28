Морпехи без потерь разгромили опорный пункт ВСУ в курском приграничье
МО: бронегруппа морских пехотинцев уничтожила опорный пункт ВСУ под Курском
Отряд морских пехотинцев Тихоокеанского флота, входящий в состав группировки войск «Север», ликвидировал группу украинских националистов в укрепленном пункте, расположенном около границы с Курской областью. Подробности сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Российские военные на танках и бронетранспортерах МТ-ЛБ быстро выдвинулись в заданный район для выполнения поставленных задач.
«Под непрерывным огнем противника, экипажи танка и МТ-ЛБ смогли прорваться к опорному пункту ВСУ и открыть по нему огонь, уничтожая все живое в нем. Успешно высадившийся десант зачистил опорный пункт», — отметили в оборонном ведомстве.
Удары по цели морпехи наносили из танкового орудия и пулемета «Корд», смонтированного на машине МТ-ЛБ.
Ранее российские десантники эвакуировали трофейный ББМ «Козак»в курском приграничье. На бронированном авто ездили боевики украинского националистического батальона «Кракен»*.
Военные эксперты уверены, что у засевших в Курской области боевиков ВСУ только два пути: либо сдаться, либо быть уничтоженными.
* Запрещенная в России террористическая организация.