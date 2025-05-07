Москву пытались атаковать семью беспилотниками

Военные обезвредили семь вражеских дронов, летевших на Москву. Мэр Сергей Собянин сообщил об этом в своем Telegram-канале.
«Силами ПВО Минобороны отражена атака семи беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — заявил он.
Жители Подмосковья рассказали Telegram-каналу Shot, что слышали не менее пяти взрывов над Кубинкой в Одинцовском городском округе. Похожий на работу системы ПВО грохот послышался также в городском округе Истра и Рузском городском округе.
До полуночи в столичном регионе отразили несколько атак, военные сбили в общей сложности восемь дронов. В аэропортах Москвы задержали более 30 рейсов. С часу ночи временные ограничения на прием и отправку воздушных судов вновь ввели в аэропорту Шереметьево.
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