Собянин: ликвидированы еще три дрона ВСУ, летевших на Москву

Уничтожены еще три украинских беспилотника, летевшие на Москву. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — уточнил он.

Жительница деревни Кувекино в Новой Москве рассказала, что прошлой ночью впервые услышала такой сильный взрыв во время работы ПВО по украинским беспилотникам.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении и перехвате 57 украинских беспилотников над Крымом, Брянской, Курской, Орловской, Рязанской и Калужской областями вечером 6 мая.

До этого в Кремле заявили, что выстроенные в России системы противовоздушной и противодронной обороны эффективно перехватывают вражеские воздушные цели.