«Москва переиграла». Пушков раскрыл, что заставило Украину пойти на перемирие

Приказ президента России Владимира Путина о пасхальном перемирии фактически принудил Украину к согласию прекратить огонь. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал российский сенатор Алексей Пушков.

По словам сенатора, у Киева не было альтернативного варианта действий, так как любой отказ выглядел бы подтверждением нежелания Украины двигаться к миру. Сенатор подчеркнул, что даже после формального согласия с пасхальным перемирием поступали сообщения о нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских военных в Херсонской области.

Пушков также напомнил, что западная пресса, в частности The Washington Post, сообщала, что изначально Зеленский «похоже, отклонил идею» прекращения огня. Позднее в Киеве поняли, объяснил сенатор, что на фоне инициативы президента России Владимира Путина такая позиция будет явно проигрышной.

«Москва переиграла Киев, сделав такой политически значимый шаг», — добавил Пушков.

Сенатор предположил, что сам Зеленский не понял, что его переиграли. Пушков полагает, что это украинскому лидеру объяснили его европейские партнеры.