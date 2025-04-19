Пресса раскрыла ответ Зеленского на пасхальное перемирие

Украинский президент Владимир Зеленский отклонил предложение России о временном прекращении огня на Пасху. К такому выводу пришла редакция газеты The Washington Post .

Президент России Владимир Путин распорядился остановить военные действия до полуночи воскресенья. По приказу главы государства российские силы приостанавливают боевые действия, при условии, что Украина пойдет на те же шаги.

Как отметил российский лидер, реакция Киева покажет, настроены ли украинские власти на мирное урегулирование конфликта.

«Владимир Зеленский, по-видимому, отверг инициативу президента России Путина <… > менее чем за час до вступления в силу предлагаемого перемирия он вновь заявил о беспилотниках», — указала редакция издания.

Объявление перемирия на Пасху совпало с охлаждением интереса администрации Дональда Трампа к мирным переговорам. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон может отказаться от посредничества, если в ближайшие дни не будет прогресса. Трамп добавил, что США не будут продолжать свои усилия, если стороны конфликта усложнят достижение соглашения.