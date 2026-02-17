Глава Латвии Ринкевич: российская армия очень сильна, ВПК России работает хорошо

Армия России сильна, ее бойцы обладают серьезным опытом. Такую оценку в беседе с El Pais дал президент Латвии Эдгарс Ринкевич.

Консервативный политик добавил, что нет никаких признаков проблем российских военных на линии соприкосновения.

«Мы не видим, чтобы Москва терпела поражение», — признал Ринкевич.

По оценке латвийского президента, Вооруженные силы России не только сохраняют высокую боеспособность, но и становятся сильнее, приобретая уникальный боевой опыт в ходе конфликта.

Эдгарс Ринкевич особо отметил и работу российского оборонно-промышленного комплекса. Политик признал успешное развитие этой сферы — он считает, что ВПК обеспечивает армию всем необходимым для ведения боевых действий.

Неудачи Украины на линии боевого соприкосновения отмечал в феврале 2026 года и бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Он допускал, что в Москву из-за проблем ВСУ может прилететь президент Франции Эммануэль Макрон.