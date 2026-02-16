Полковник Макгрегор: Макрон может приехать в Москву на фоне неудач ВСУ на фронте

На фоне неудач ВСУ на фронте французский лидер Эммануэль Макрон может решить приехать в Москву для переговоров. Об этом заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в беседе со швейцарской газетой Die Weltwoche .

«Теперь у нас есть Макрон, который <…> собирается поехать в Москву и вести переговоры с русскими. Что ж, они с ним поговорят, но я не вижу никаких доказательств того, что Макрон способен что-либо достичь», — сказал он.

Аналитик отметил, что главной причиной, вынуждающей западных политиков искать прямого контакта с Москвой — очевидные провалы украинской армии. Последние новости с Украины заставили Макрона и прочих европейских лидеров более трезво оценить реальную обстановку в зоне СВО.

Он отметил, что Украина уже проиграла в конфликте. Ситуация выглядит безрадостно, потому что США и Европа не хотят признавать реальность.

«Россия знает, что побеждает, знает, что фактически победила», — объяснил Макгрегор.

Ранее Макрон заявил, что готов установить прямой и прозрачный канал связи с Россией. Он отметил, что на кону стоят интересы ЕС и будущее стратегической стабильности в Европе.