«Россия знает, что побеждает». Макрон может приехать в Москву из-за неудач ВСУ на фронте
Полковник Макгрегор: Макрон может приехать в Москву на фоне неудач ВСУ на фронте
На фоне неудач ВСУ на фронте французский лидер Эммануэль Макрон может решить приехать в Москву для переговоров. Об этом заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в беседе со швейцарской газетой Die Weltwoche.
«Теперь у нас есть Макрон, который <…> собирается поехать в Москву и вести переговоры с русскими. Что ж, они с ним поговорят, но я не вижу никаких доказательств того, что Макрон способен что-либо достичь», — сказал он.
Аналитик отметил, что главной причиной, вынуждающей западных политиков искать прямого контакта с Москвой — очевидные провалы украинской армии. Последние новости с Украины заставили Макрона и прочих европейских лидеров более трезво оценить реальную обстановку в зоне СВО.
Он отметил, что Украина уже проиграла в конфликте. Ситуация выглядит безрадостно, потому что США и Европа не хотят признавать реальность.
«Россия знает, что побеждает, знает, что фактически победила», — объяснил Макгрегор.
Ранее Макрон заявил, что готов установить прямой и прозрачный канал связи с Россией. Он отметил, что на кону стоят интересы ЕС и будущее стратегической стабильности в Европе.