Чичерина приехала в зону СВО и выступила перед бойцами «Центра»

Концерт для военнослужащих группировки войск «Центр» в зоне проведения специальной военной операции дала заслуженная артистка России Юлия Чичерина вместе с ансамблем песни и пляски Центрального военного округа. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минобороны сообщило РИА «Новости» .

Сцену для выступления артистки организовали в тыловой зоне проведения СВО.

«Сегодня прекрасный день, прекрасный концерт. Рада вновь встретиться с вами», — открыла свой концерт Чичерина.

Певица добавила, что ей очень нравится шумный аккомпанемент сопровождающего ее военного ансамбля.

В основу новой программы Чичериной, которую она представила бойцам, легли песни на стихи писателя Александра Проханова. Также певица исполнила несколько своих новых произведений, посвященных жителям Донбасса.

В начале января Юлия Чичерина дала концерт в тыловой зоне спецоперации для бойцов штурмовых подразделений. Она исполнила песни из старого репертуара, которые хорошо известны всем, а также представила новые, написанные после начала СВО.