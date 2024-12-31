Москалькова встретилась с украинским омбудсменом Лубинцом

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова 30 декабря провела встречу с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом. Стороны обсудили перспективы гуманитарных контактов и возвращение мирного населения, сообщила омбудсмен в Telegram-канале .

«Совместно пообщались с военнопленными с обеих сторон, обсудили дальнейшие перспективы гуманитарных контактов, возвращение гражданских лиц и воссоединение семей», — написала она.

Накануне Минобороны сообщило о возвращении в Россию 150 военнослужащих с подконтрольной Украине территории. Освобожденные пленные будут проходить лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях страны.

По данным ООН, российские военнослужащие подвергались пыткам и сексуальному насилию в украинском плену. Об этом стало известно после личного посещения сотрудников ведомства военнопленных. Они рассказали о жестоком обращении в местах содержания и в лагере «Захид-4» во Львове.