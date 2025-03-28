Москалькова объявила о возвращении 25 жителей Курской области с Украины

Вывезенных ВСУ на Украину 25 жителей Курской области вернули домой. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова в Telegram-канале .

Она подчеркнула, что среди вернувшихся много пенсионеров. Самым старшим — 85 лет и 92 года.

«Не передать словами, какое это счастье — видеть слезы радости на лицах людей. Месяцами родные не знали, где их близкие, волновались, молились за них, надеялись на чудо. И оно свершилось! Ежедневно связывались, уточняли и передавали информацию, поддерживали, как могли», — написала Москалькова.

Омбудсмен поблагодарила Международный комитет Красного Креста, российское отделение организации, временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна и власти Белоруссии за посредничество в возвращении россиян.

Москалькова добавила, что в ходе общения с возвращенными людьми узнала, что их пугали тем, что российская сторона отказывалась их принимать. Омбудсмен подчеркнула, что все подобные заявления не имеют под собой никаких оснований и она продолжит вести работу по возвращению оставшихся 72 жителей Курской области.

«Украинский омбудсмен сообщил нам, что в отношении других граждан идет процесс оформления документов. Это сомнительный аргумент. Мы готовы были забрать всех», — подчеркнула Москалькова.

В начале марта в Курскую область вернулись 33 жителя, которых вывезли украинские военные. Омбудсмен заявила, что нескольким вернувшимся понадобилась срочная медицинская помощь из-за серьезных травм и обострения заболеваний.

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что в больницы Курска доставили девять вывезенных с Украины местных жителей, находившихся в состоянии средней тяжести.