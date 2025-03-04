Девятерых жителей Курской области госпитализировали по возвращении в Россию

Нескольким жителям Курской области, вернувшимся в Россию с Украины, потребовалась госпитализация. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, которого процитировало РИА «Новости» .

«Девять человек, нуждающиеся в стационарной медицинской помощи, уже доставлены в Курск и госпитализированы в состоянии средней тяжести», — заявил он.

За остальными, по его словам, тоже некоторое время будут наблюдать врачи.

О возвращении 33 россиян, вывезенных украинскими боевиками, накануне сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова. Она поблагодарила Международный комитет Красного Креста и власти Белоруссии за посредничество. По словам уполномоченной, в основном это пожилые люди, но есть и четверо детей.