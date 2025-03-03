Еще 33 жителя Курской области, вывезенных ВСУ, вернулись в Россию

В Россию вернулись 33 жителя Курской области, вывезенных ВСУ. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале .

«Тридцать три жителя Курской области при поддержке Международного комитета Красного Креста и посредничестве Республики Беларусь эвакуированы в Россию из Украины. Они на родной земле», — написала она.

В основном это пожилые люди, но среди них есть и четверо детей. Многие получили серьезные травмы или страдают от заболеваний. Для экстренной доставки пациентов в больницы Курска было подготовлено 10 машин скорой помощи.

«Остальные смогут отдохнуть и переночевать по пути домой, а завтра уже будут с теми, кто их ждал сильнее всего на свете», — добавила она.