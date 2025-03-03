Еще 33 жителя Курской области, вывезенных ВСУ, вернулись в Россию
Москалькова: в Россию с Украины вернулись 33 жителя Курской области
В Россию вернулись 33 жителя Курской области, вывезенных ВСУ. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.
«Тридцать три жителя Курской области при поддержке Международного комитета Красного Креста и посредничестве Республики Беларусь эвакуированы в Россию из Украины. Они на родной земле», — написала она.
В основном это пожилые люди, но среди них есть и четверо детей. Многие получили серьезные травмы или страдают от заболеваний. Для экстренной доставки пациентов в больницы Курска было подготовлено 10 машин скорой помощи.
«Остальные смогут отдохнуть и переночевать по пути домой, а завтра уже будут с теми, кто их ждал сильнее всего на свете», — добавила она.
Она отметила, что каждый день российские власти общались с родственниками, помогали им собирать документы и решать формальности, активно участвовали в переговорах с украинской стороной, стремясь к разрешению гуманитарного кризиса.
Российские военные продолжают зачищать лесные массивы в Курской области от скрывающихся там украинских военных. Десантникам удалось выбить противника из нескольких опорных пунктов. По последним данным, потерпевшими от нападения ВСУ на Курскую область признали более 27 тысяч человек.