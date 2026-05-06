Москалькова нашла в украинском плену двух офицеров, пропавших больше года назад

Омбудсмен Татьяна Москалькова, выступая на памятных мероприятиях в Музее Победы на Поклонной горе, рассказала, что накануне узнала о судьбе двух российских офицеров, попавших в плен на Украине. Ее слова привел ТАСС .

Больше года военные числились пропавшими без вести.

«Мы не только нашли их, но и получили с украинской стороны фотографии и письма родным и близким», — заявила она.

Прошлый обмен военнопленными состоялся 24 апреля. Россия при посредничестве ОАЭ и США вернула 193 пленных солдата и офицера и передала столько же Украине. В тот же день самолетом Ил-76 их перевезли из Белоруссии в Подмосковье, теперь военные проходят лечение.

За две недели до этого Россия и Украина обменялись пленными по формуле «175 на 175».