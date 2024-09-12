Две серии взрывов прозвучали в Хмельницкой области на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил в своем Telegram-канале украинский телеканал «Общественное».

«В Хмельницкой области слышны взрывы», — сообщил телеканал.

Спустя 15 минут появилось сообщение о второй серии взрывов в регионе.

Воздушная тревога звучала в Киеве и 12 регионах страны. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сирену включили в Киевской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Черниговской, Житомирской, Винницкой, Тернопольской и Ровенской областях.

Ранее российские военные ударили по объектам инфраструктуры в Конотопе Сумской области. Серию взрывов также зафиксировали в городе Нежин Черниговской области, в Краматорске, подконтрольной Украине части Херсона и Полтавской области.