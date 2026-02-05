Мощный взрыв прогремел в Киеве

В Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщили украинские паблики.

«Киев под атакой БПЛА, в столице прогремел мощный взрыв», — написали в телеграм-канале УНИАН.

За последнее время украинская столица неоднократно была целью ударов беспилотников, российская армия планомерно выводит из строя объекты ВПК и энергетическую инфраструктуру, питающую их.

В ночь на 3 февраля Россия нанесла мощный ракетно-дроновый удар по Украине, били по энергетическим, промышленным, военным и логистическим объектам. Для поражения целей российские военные задействовали около 86 ракет. В Киевской области ракеты поразили ПС «Киев», ТЭЦ-5, ТЭЦ-4, а также Трипольскую ТЭЦ.

После ночного удара на Украине заявили о новых повреждениях на электростанциях. В Днепровском и Дарницком районах Киева, находящихся на левом берегу Днепра, частично отключили свет.