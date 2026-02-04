Сегодня 18:51 Его цехам осталось недолго. Полуживой «Южмаш» добивают «Искандеры»: обратный отсчет начался 0 0 0 Фото: Минобороны России Спецоперация

В ночь на 3 февраля Россия нанесла мощный ракетно-дроновый удар по Украине. Бойцы били по энергетическим, промышленным, военным и логистическим объектам. Масштабы поразительные, как и итоги. Но особое внимание военных экспертов по итогам этой громкой ночи приковала к себе Днепропетровская область. И вот почему.

Жара после морозного перемирия В общей сложности для поражения энергетических целей российские военные задействовали около 86 ракет, уточнил руководитель николаевского подполья Сергей Лебедев. Речь идет в том числе о 34 баллистических «Искандерах-М», 20 крылатых Х-101, 18 крылатых Х-22/32, 12 «Калибрах» и двух гиперзвуковых «Цирконах». «Номенклатура указывает на заранее спланированную операцию с четким распределением типов ракет под конкретные классы целей: тяжелые Х-32 и „Цирконы“ — по высокозащищенным узлам, „Искандеры“ — по ТЭЦ и региональной генерации, Х-101 и „Калибры“ — по распределительным подстанциям», — пояснил Лебедев.

Фото: РИА «Новости»

В Киевской области ракеты поразили ПС «Киев», ТЭЦ-5, ТЭЦ-4, а также Трипольскую ТЭЦ. В Винницкой области целями стали ПС «Бар» и ПС «С/С Винницкая». В Харьковской области прилетело по Харьковской ТЭЦ-5 и Змиевской ТЭЦ. Что касается Днепропетровщины — сюда послали аж целых 18 «Искандеров». Удары, по данным подпольщика, наносили по Днепропетровской ТЭЦ, но большая часть ракет направилась в промышленные районы, включая производственные корпуса гигантского завода «Южмаш». Того самого, где Россия впервые испытала перепугавший Запад «Орешник».

Массовость применения баллистики указывает на приоритетность цели; не исключено, что часть ракет работала и по смежным промышленно-энергетическим объектам города. Некоторые прилеты сопровождались очень мощными детонациями, что свидетельствует о поражении военных складов или хранилищ ГСМ. Сергей Лебедев

Со стратегической точки зрения удары 3 февраля имели очень четкий военный и логистический смысл, подчеркивает эксперт. Речь идет об ограничении производственных мощностей, а также о замедлении военной и космической программы Украины (с учетом атаки на объекты «Южмаша»).

Фото: РИА «Новости»

«Одновременное давление на Киевскую, Харьковскую и Днепропетровскую области формирует каскадный эффект перегрузки энергосистемы. Данная энергетическая волна — лишь часть общей ударной кампании, в рамках которой фиксируются поражения депо, производственных цехов, баз подготовки и промплощадок», — добавил Лебедев.

Что стало с заводом «Южмаш» На фоне сообщений подполья об ударах по объектам Южного машиностроительного завода в Сети начали вспоминать 2024 год и поразивший всех удар «Орешника».

Некоторые эксперты сравнивали его с тактическим ядерным оружием, использования которого так ждали от Москвы на Западе. Но не тут-то было. ВС России нанесли фактически ядерный удар, но без применения ЯО.

Фото: РИА «Новости»

Позже в Сети публиковали данные о том, что удар пришелся на территорию между цехами № 7 и 8, в районе токарного и кузнечного производств, после чего все наземные здания и сооружения превратились в развалины, местами — в мелкий бетонный щебень. Больших воронок при этом не было, вместо них — десяток дыр в земле диаметром около двух метров. Очевидцы описывали картину как апокалиптичную. У всех, кто въезжал на территорию, изымали все средства фото- и видеофиксации, сдавать заставляли даже ручки и блокноты. «Из отрывочных разговоров спасателей складывается впечатление, что вплоть до минус 4-го этажа находится зона сплошного разрушения, ниже спасателям спуститься пока еще не удалось», — писала тогда EADaily.

Фото: РИА «Новости»

И казалось, что «Южмаша» больше нет, однако считать так, конечно, было бы заблуждением. Территория этого завода — гигантская. И он до сих пор остается ключевым элементом украинского военно-промышленного кластера.

«Именно здесь концентрируются работы по ремонту, модернизации и адаптации ракетной и беспилотной техники, а также смежные производства, связанные с двигателями, корпусами и компонентами для дальнобойных средств поражения. Даже при формальном „гражданском“ статусе часть цехов давно работает в интересах ВСУ», — отметил Лебедев.

Фото: РИА «Новости»

В середине января «Искандеры», по его данным, тоже навещали объекты «Южмаша». Источники координатора подполья сообщали о мощной вторичной детонации, которая, скорее всего, сигнализировала о поражении складов, участков сборки или временного хранения изделий и комплектующих. Иными словами, разнести могли как готовую продукцию, так и узлы, подготовленные к отправке или интеграции в ракетно-дронные программы. «Днепропетровск в целом все более явно выступает как опорный промышленно-военный узел, и такие удары направлены на системное разрушение возможностей противника по производству и восстановлению дальнобойных средств», — резюмировал специалист.